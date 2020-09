Opnieuw twee nertsenbedrijven besmet met corona

Er zijn twee nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld op bedrijven met nertsen.

Het aantal met corona besmette en geruimde nertsenbedrijven komt daarmee op 52. Dat melden de ministeries van VWS en LNV.

Het gaat om een bedrijf in Wilbertoord (gemeente Mill en Sint Hubert) met ongeveer 1.250 moederdieren. De besmetting is aan het licht gekomen door melding van ziekteverschijnselen bij de nertsen en is zo spoedig mogelijk geruimd.

Ook bij een nertsenbedrijf in Overloon (gemeente Boxmeer) met ongeveer 7.500 moederdieren is een besmetting vastgesteld. Deze is aan het licht gekomen uit de ‘early warning’, het monitoringssysteem waarbij wekelijks dieren getest worden op het virus. Ook dit bedrijf wordt zo spoedig mogelijk geruimd.