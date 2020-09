Friesland subsidieert sanering asbestdaken

De provincie Friesland investeert € 150.000 om 20 extra daken asbestvrij te maken en te voorzien van zonnepanelen.

Het geld is bedoeld om dakeigenaren (zoals boeren) en energiecoöperaties te ontzorgen bij de realisatie. Projecten kunnen online ingediend worden op de website.

‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’

Sinds 2013 stimuleert de provincie de dubbelslag ‘asbest eraf, zonnepanelen erop’. In de afgelopen zeven jaar zijn 405 grote Friese asbestdaken aangepakt, bijna 6% van het totaal.

In 2017 was Friesland de eerste met de zogenoemde SamenZONderAsbest-aanpak waarbij huishoudens ook baat hebben bij een groot zonnedak. Provincie Groningen voert de regeling ook in, Overijssel en Gelderland overwegen het.

Landelijk uitrollen

De steun van provincies moet ervoor zorgen dat de SamenZONderAsbest-aanpak zich steeds verder ontwikkeld. Het doel is te komen tot een landelijke regeling, zodat de sanering van asbestdaken een stevige impuls krijgt.

Tegelijkertijd ontstaat ter ruimte voor coöperatieve zonnedaken waarvan de dakeigenaren en omwonenden profiteren.