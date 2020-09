55e nertsenbedrijf besmet met coronavirus

Bij een nertsenbedrijf in Heumen (Gld.) is een besmetting met het coronavirus Covid-19 vastgesteld.

Het gaat om een bedrijf met ongeveer 5.200 moederdieren. De besmetting is aan het licht gekomen uit de ‘early warning’, het monitoringssysteem waarbij bedrijven verplicht zijn de omgekomen dieren op een bedrijf in te sturen voor onderzoek naar de Gezondheidsdienst voor Dieren. Daar worden de kadavers getest op het virus. Het bedrijf wordt zo spoedig mogelijk geruimd.

55 bedrijven besmet

He totaal aantal besmette locaties waar nertsen worden gehouden is met deze besmetting opgelopen naar 55. Volgens CBS zijn er in Nederland in 2020 110 locaties waar nertsen worden gehouden. Het ministerie werkt aan een regeling om nertsenbedrijven vervroegd te laten sluiten. Daarmee komt het verbod op nertsenhouderij in Nederland drie jaar eerder dan het eerder wettelijk vastgelegde 2024. Voor de regeling is € 140 miljoen extra uitgetrokken om bedrijven te compenseren.