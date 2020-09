€ 40 miljoen voor ruiming nertsen

Voor de kosten van de ruiming van nertsenbedrijven is op de landbouwbegroting € 37 miljoen vrijgemaakt voor het Diergezondheidsfonds. Dat is niet genoeg om de geraamde kosten voor dit jaar te dekken.

De normale bijdrage van het ministerie aan het Diergezondheidsfonds is voor volgend jaar lager dan normaal (€ 5,4 miljoen tegenover normaal € 10,6 miljoen). Het saldo van het fonds staat dat toe, zegt de minister.

De minister denkt dat ze ook nog € 3 miljoen heeft uit het saldo van het Diergezondheidsfonds, dat in principe beschikbaar is bij dierziektecrises. De totale kosten van de ruiming van nertsenbedrijven is begroot op € 42 miljoen dit jaar. Voor de komende jaren is € 135 miljoen uitgetrokken om een stoppersregeling voor nertsenbedrijven te financieren.