Kentekenplicht trekkers gaat 1 januari 2021 in

De kentekenplicht en de verhoging van de maximum snelheid van trekkers gaat naar verwachting 1 januari 2021 in.

Dat schrijft minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. De invoering van de kentekenplicht wordt gecombineerd met de invoering van de Europese apk-plicht voor snelle trekkers. Omdat Nederland dit nog niet ingevoerd had, heeft de EU Nederland op 17 juli 2017 in gebreke gesteld. Dit wordt nu geregeld met de nieuwe wet voor de registratie- en kentekenplicht, die de Eerste Kamer in mei heeft aangenomen.

Verhoging maximum snelheid trekkers

Voor de invoering van de nieuwe regeling, waaronder de verhoging van de maximum snelheid voor trekkers en de toegang tot rondwegen voor langzaam verkeer, is een wijziging van algemene maatregelen van bestuur nodig. De Raad van State werkt aan een advies hierover, waarna de wet naar verwachting per 1 januari van kracht zal worden.

Overgangstermijn kentekenplicht

Voor de invoering van de kentekenplicht geldt een overgangstermijn tot 2025 voor langzame trekkers die maximaal 25 km/u rijden. Voor de verplichte registratie van alle trekkers geldt een conversieperiode van een aantal maanden.