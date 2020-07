ZLTO'er Joris Baecke: ‘Voermaatregelen onwerkbaar’

Joris Baecke, akkerbouwer en voorzitter van ZLTO Zeeland, vindt dat het klaar moet zijn met alle maatregelen die boeren voorgeschoteld krijgen door de overheid. Dat zei hij dinsdag in het radioprogramma de Zeeuwse Kamer.

Baecke: “Men druist maar door met maatregelen. Als je kijkt wat wij allemaal al gedaan hebben dan denk ik weleens: “Waar is nou het einde?”

Ondernemers worden beperkt

Volgens de ZLTO-er worden boeren als ondernemers in hun professionaliteit beperkt. “Hoe en wat je moet voeren dat hoort bij het vakmanschap van de boer, dat wordt nu afgepakt door de voermaatregelen.”

‘Juristenmaatregelen’

Volgens Baecke willen boeren best meewerken aan beperkingen van uitstoot, maar zijn deze voermaatregelen onwerkbaar. “Het druist in tegen het dierenwelzijn, het jaagt de boer op kosten door duur veevoer. We willen echt wel constructief meedenken maar niet als we van die ‘juristenmaatregelen’ opgelegd krijgen.”

‘Maatregelen met respect voor boer’

Als het over de stikstofproblematiek gaat, weet Baecke dat boeren echt wel begrijpen dat ze ook mee moeten helpen. “Als agrarische sector staan we daar zeker wel voor open, maar het moeten wel maatregelen zijn met respect voor de boer.”

Boerenprotest

Vorige week brak minister Carola Schouten een bezoek aan Zeeuwse boeren af vanwege een boerenprotest en de dreigende situatie. Een protest waar Baecke het niet mee eens was. Volgens Baecke was het afgebroken werkbezoek van Schouten een gemiste kans voor Zeeuwse boeren om met de minister te kunnen praten over de droogteproblematiek. “We mogen protesteren maar dat moet dan wel netjes gebeuren.”