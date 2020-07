Roy Meijer: NAJK steunt woensdag actie van FDF

De organisatie van jonge boeren, NAJK, ondersteunt de actiedag van FDF aanstaande woensdag (22 juli). Dat zei Roy Meijer, voorzitter van het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt, zaterdagavond 18 juli op Radio 1.

Volgens Meijer heeft het bestuur van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) dat besloten.

Farmers Defence Force (FDF) is van plan om tijdens de landelijke actiedag op woensdag te gaan demonstreren bij het RIVM in Bilthoven tegen het stikstofbeleid en de omstreden krachtvoermaatregel.

Als belangenbehartiger ‘niet serieus genomen’

Het NAJK heeft vanochtend besloten dat ze de actie ondersteunen. “We gaan onze leden oproepen om die kant op te gaan”, aldus Meijer op Radio 1. “Wij zijn geen demonstreerders vanuit het NAJK, maar op het dossier van de voermaatregel staan we als belangenbehartiger gewoon in de blote kont. We hebben helemaal niks om tegen onze achterban te zeggen.”

Meijer: “We hebben niks om te bieden, behalve dat die voermaatregel komt. Dan voel je je niet serieus genomen.” Hij vervolgt: “Als je zoiets wilt doen, moet je draagvlak hebben, dan moet het kunnen. Die vragen worden niet gesteld. Als je dat niet doet, dan worden mensen boos. Zie de actiedag volgende week woensdag”, aldus Meijer.