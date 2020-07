Half miljard landbouwgeld naar vluchtelingen

De Europese Commissie heeft begin vorige maand € 465,3 miljoen overgeheveld van de landbouwbegroting (hoofdstuk Duurzame groei, natuurlijke hulpbronnen) naar de post Onvoorzien.

Dat gebeurde vlak nadat Europees landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski in het Europees Parlement had gezegd dat er geen geld op de landbouwbegroting te vinden was om extra steun te geven aan landbouwsectoren in verband met de coronacrisis.

Dringende humanitaire hulp aan vluchtelingen Midden-Oosten

De post Onvoorzien op de Europese begroting werd begin juni gebruikt om een bedrag uit te trekken voor dringende humanitaire hulp aan vluchtelingen in het Midden-Oosten. Die steun werd voorgesteld door de Europese Commissie en goedgekeurd door het Europees Parlement.

‘Niet gepast’

Europarlementariër Bert-Jan Ruissen (SGP) stemde tegen de manier waarop het geld voor vluchtelingen was vrijgemaakt. In een stemverklaring maakte hij duidelijk niet tegen steun aan vluchtelingen te zijn – integendeel. Hij vindt wel dat de manier waarop het geld uit de landbouwbegroting wordt overgeheveld niet gepast is in een tijd waarin er extra steun nodig is voor de landbouw.