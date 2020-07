Faunaschade in 2019 met € 2,5 miljoen gestegen

Provincies hebben in 2019 € 25,5 miljoen aan tegemoetkomingen in faunaschade uitgekeerd.

Dat is ruim € 2,5 miljoen meer dan vorig jaar is uitgekeerd. Dat blijkt uit de jaarlijkse update van provinciaal uitvoeringsorgaan BIJ12.

Ganzen grootste schadepost

Verreweg de meeste schade is in afgelopen schadejaar (november 2018 tot en met oktober 2019) veroorzaakt door ganzen. De grauwe gans staat van de ganzen op nummer een met een schadepost van ruim € 10,8 miljoen. De brandgans volgt op de tweede plek met ruim € 6,4 miljoen, terwijl de kolgans de top drie compleet maakt met ruim € 3,5 miljoen. Afgezien van de ganzen veroorzaakte de mees de meeste schade van de andere diersoorten, ruim € 1 miljoen, met name in de fruitteelt.

Meeste is uitgekeerd aan Friese boeren

Verreweg de meeste schade (€ 8,8 miljoen) is uitgekeerd aan Friese boeren en grondgebruikers, voornamelijk veroorzaakt door ganzen. Noord-Holland volgt op plek twee met ruim € 6,5 miljoen. De minste schade is uitgekeerd in Flevoland en Drenthe (beide ruim 2 ton). Verreweg de meeste schade is aangericht aan blijvend grasland (€ 21,8 miljoen).

Top 10 schade veroorzakende dieren en top 10 beschadigde gewassen in 2019. - Illustratie: BIJ12

Schade wolf niet compleet

De wolf was afgelopen jaar goed voor een directe financiële schade van bijna € 11.000 bij voornamelijk schapen- en geitenhouders. Dat was vorig jaar nog € 36.000. Hierbij noteert BIJ12 de kanttekening dat de maanden november en december 2019 niet zijn meegenomen. Juist in die maanden sloeg de wolf toe, met name in Gelderland, Noord-Brabant en Drenthe. In die twee wintermaanden zijn 60 schapen gedood. Dat is net zo veel als het aantal gedode schapen in het door BIJ12 gedefinieerde schadejaar 2019 (november 2018 t/m 31 oktober 2019). De verwachting is daarom dat het aantal tegemoetkomingen voor schadejaar 2020 hoger uitvalt. Sinds dat BIJ12 de data bijhoudt (2015) tot 01-02-2020 hebben wolven in totaal voor ruim € 82.500 schade aangericht.

Uitgekeerde schade is niet werkelijke schade

De cijfers laten niet de totale faunaschade in Nederland zien, volgens BIJ12. Het gaat alleen om schade waarvoor een tegemoetkoming is verleend. Dat verschil ontstaat door verschillende factoren. Bijvoorbeeld het verschil tussen de getaxeerde schade en de uitgekeerde schade. Getaxeerde schade is de daadwerkelijke schade die gemeten is door de taxateur. Uitgekeerde schade betreft het bedrag dat de grondgebruiker ontvangt. Dit is soms lager dan de getaxeerde waarde, omdat de grondgebruiker vaak een eigen risico heeft. Mede hierdoor worden soms ook schademeldingen met een kleiner bedrag niet gemeld, omdat het netto niets of weinig meer oplevert.