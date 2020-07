Coronavirus op nertsenbedrijf in Aarle-Rixtel

Op een nertsenfokkerij in het Brabantse Aarle-Rixtel, bij Helmond, is het coronavirus vastgesteld bij dieren. Alle 2.000 moederdieren worden zo snel mogelijk afgemaakt.

Op 23 nertsenbedrijven in Nederland is inmiddels het coronavirus opgedoken. Alle dieren op de eerdere 22 bedrijven zijn inmiddels gedood, aldus het ministerie van Volksgezondheid. Om verdere verspreiding tegen te gaan heeft het kabinet al een landelijk vervoersverbod voor nertsen ingesteld. Ook mogen bezoekers niet meer in de stallen komen. Op twee bedrijven is het coronavirus vermoedelijk overgegaan van nerts op de mens.

Hygiënemaatregelen medewerkers nerstenbedrijven

Eind vorige week zijn de hygiënemaatregelen nog aangescherpt voor medewerkers op nertsenbedrijven. Beschermingsmiddelen zoals niet-medische mondkapjes en gezichtsmaskers zijn nu verplicht als ze bij de dieren komen. In 2024 wordt een verbod op nertsenhouderijen van kracht. Nu werkt het kabinet aan een regeling waarmee bedrijven vrijwillig eerder kunnen stoppen.