Actuele meting emissies nog toekomstmuziek

Een systeem om alle emissies van stallen tegelijkertijd en actueel te meten is op korte termijn niet haalbaar. Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer.

De staatssecretaris wil ook op termijn toe naar een systeem waarbij niet van de kant van de overheid wordt bepaald hoe de stalemissies moeten worden verminderd. Het is aan veehouders om zelf – in samenspraak met stallenbouwers – technieken te ontwikkelen om de emissie (geur, stikstof, fijn stof) te verminderen. Maar het kan wel vijf tot zeven jaar duren om de omslag te maken van voorgeschreven staltechnieken naar doelvoorschriften, die sturen op de uiteindelijke emissie en niet op de manier waarop dat gebeurt. Van Veldhoven wil die omslag wel mogelijk maken. Meten van ammoniakemissie Samen met andere overheden gaat ze een proefproject opzetten voor innovatieve technieken en stalsystemen. Daarbij kunnen experimenten worden uitgevoerd met het continu meten van de ammoniakemissie. Daarnaast komen er ook proefprojecten in het kader van het Schone Lucht Akkoord met het doel de emissie van fijn stof, ammoniak en geur uit stallen te verminderen, vooral op plekken waar veel omwonenden last hebben van emissies. Onderzoek stalbranden De staatssecretaris meldt dat het onderzoek naar de veiligheid van emissiearme vloeren vertraging heeft opgelopen door de coronacrisis. Zij verwacht voor het eind van dit jaar daar meer duidelijkheid over te kunnen geven. Ondertussen kijkt ook de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) naar de explosies in stallen in Enter en Markelo. Dat onderzoek wordt samengevoegd naar het bredere onderzoek naar stalbranden. De OVV zal naar verwachting niet voor begin volgend jaar met een eindrapport komen. Wagenings onderzoek naar de mate waarin combiluchtwassers meer geur- en ammoniakemissie kunnen wegnemen, heeft vertraging opgelopen, zegt Van Veldhoven. Technische problemen en moeilijkheden bij het vinden van geschikte meetlocaties zorgden voor vertraging, hetgeen nog werd versterkt door de coronacrisis. Vanwege de Covid-19-uitbraak kunnen er geen geurmetingen worden gedaan.