Najaarsronde SDE acht weken uitgesteld

Ondernemers die dit najaar Subsidie Duurzame Energie (SDE++) aan willen vragen, kunnen dat pas in november doen.

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft besloten de openstelling acht weken uit te stellen. De onderliggende regelgeving voor SDE ++, de vernieuwde versie van SDE, met de bijbehorende goedkeuring van de Europese Commissie voor de subsidies, in het kader van de staatssteunregels, is nog niet af. Het werk dit voor elkaar te krijgen was ‘omvangrijker dan gedacht’, aldus Wiebes.

Uitstel door corona

Wiebes schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij ondernemers die vanwege corona niet de juiste voorbereidingen hebben kunnen treffen, tegemoet wil komen met de acht weken uitstel. De openstellingsrondes beginnen nu op 7 november om 09:00 uur. De openstelling gaat in vier fasen, met verschillende maximale hoeveelheden CO 2 -reductie per project. De laatste ronde sluit 17 december om 17:00 uur. Voor deze ronde is een budget van € 5 miljard beschikbaar.

In de najaarsronde van 2019 werd voor € 9,1 miljard aan SDE+ aangevraagd, hiervan is het maximale budget van € 5 miljard nu toegekend aan 1.160 projecten. 6.248 projecten vielen uiteindelijk buiten de boot.