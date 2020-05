Landbouw Collectief: voermaatregel onwerkbaar

Landbouw Collectief: stikstofmaatregelen krachtvoer niet praktisch en kostprijsverhogend; minister grijpt diep in op de bedrijfsvoering.

De voermaatregelen die landbouwminster Schouten deze week heeft afgekondigd, zijn onwerkbaar. Dat vindt het Landbouw Collectief (LC). Ze zijn niet praktisch en kostprijsverhogend. De minister grijpt diep in op de bedrijfsvoering. Bovendien is de bijdrage aan de vermindering van de stikstofuitstoot discutabel, aldus het collectief in een gezamenlijke reactie. Het LC wil net als de voerbranche maatregelen op het niveau van het rantsoen, en niet alleen voor krachtvoer.

Finetuining op het toaalrantsoen

Krachtvoer dient in de melkveehoudedrij als finetuining op het toaalrantsoen. Om dat uit te balanceren zijn ‘extreme (eiwit)voersoorten’ van groot belang, vindt het LC. Volgens het samenwerkingsverband vond die gedachte ook ruimte instemming in overleg met medewerkers van het ministerie van LNV. Dat de minister de adviezen van de speciale werkgroep naast zich neer heeft gelegd, noemt het LC onbegrijpelijk.

‘Volstrekt onjuiste voorstelling van zaken’

Het LC verwijt de minister verder dat ze een ‘volstrekt onjuiste voorstelling van zaken’ geeft over het eind van het overleg, begin april. De reden dat het LC toen opstapte, was dat de minster ondanks alle overleg plotseling teruggreep op haar voorstel van half november, stelt het LC.

Voermaatregel van tafel halen

LC-voorzitter Aalt Dijkhuizen roept in een persbericht de minister en het parlement op om de voermaatregel van tafel te halen. “Dit kan echt niet. We zijn bereid weer met de minsiter om tafel te gaan, maar dan wel met onze voropgestelde maatregelen als uitgangspunt.”

LTO uit Landbouw Collectief

LTO staat niet meer als deelnemer van het Landbouw Collectief op het persbericht. De grootste boerenorganisatie maakte vrijdag 8 mei bekend niet verder te willen met de huidige samenwerking in het Landbouw Collectief.