Gemeente roept op tot ruimen besmette nertsenfarms

De gemeente Gemert-Bakel roept landbouwminister Carola Schouten via een brandbrief op om nertsenbedrijven waar het coronavirus is vastgesteld direct te ruimen.

Dat is besloten tijdens een ingelaste raadsvergadering in de gemeente waar de meeste nertsenbedrijven zitten. Daarnaast wil Gemert-Bakel een ophokplicht voor katten en honden in een straal van 500 meter rondom besmette bedrijven en waarschuwingsborden bij mogelijk besmette bedrijven.

Toenemende roep om met corona besmette nertsenbedrijven te ruimen

De roep vanuit de politiek om besmette bedrijven uit voorzorg te ruimen neemt toe. Landbouwminister Carola Schouten neemt volgende week een besluit over eventuele ruiming op basis van onderzoek naar de ontwikkeling van het virus op besmette bedrijven. De eerste uitslagen daarvan komen eind deze week.

LTO Nederland en NFE staan achter de route van de minister. Ze vinden dat een besluit om te ruimen goed onderbouwd moet worden. Op basis van de huidige resultaten van het onderzoek lijkt het gevaar van de besmettingen voor de omgeving minimaal.