Vragen van SGP over kadaverkosten

Kamerlid Roelof Bisschop maakt zich grote zorgen over de tarieven voor het ophalen van destructiemateriaal.

Volgens de SGP zijn de tarieven flink gestegen en is er weinig sprake van transparantie. Bisschop stelt er vragen over aan landbouwminister Carola Schouten.

Zowel LTO Nederland als de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) zijn boos over de tariefontwikkeling, die volgens Rendac tot stand gekomen is in overleg met de agrarische sectoren en het ministerie van landbouw. Zij gaan niet akkoord met de nieuwe tarieven die ‘eenzijdig zijn vastgesteld’.

Financiële huishouding van Rendac

Volgens LTO en POV geven Rendac en het ministerie onvoldoende inzicht in de financiële huishouding van Rendac. In een persverklaring zeggen POV en LTO dat zowel Rendac als het ministerie zich verschuilen achter achter afspraken uit het verleden en de gevoeligheid van bedrijfsgegevens, om maar beperkt duidelijkheid te verschaffen. LTO en POV kunnen niet leven met jaarlijkse tariefstijgingen van 10 tot 15%.

LTO en POV vinden dat de overheid, net zoals dat gebeurt in andere EU-landen, weer moet gaan meebetalen aan de destructiekosten.