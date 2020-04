FDF biedt excuus aan voor kwetsen stoppende boeren

FDF-voorman Mark van den Oever komt een dag later terug zijn judassen-uitspraak over stoppers.

“Dat mijn woorden bij veel mensen erg hard en ongepast zijn overgekomen, hen hebben gekwetst, was niet mijn bedoeling en daarvoor bied ik mijn oprechte excuses aan,” schrijft hij naar zijn achterban.

Hij vervolgt te zeggen dat iedere uitkoopsituatie anders is en dat hij zijn hardwerkende collega’s een fraaie prijs voor hun bedrijf en bijbehorende rechten gunt.

Zorgen over uitkoop boerenbedrijven

Van den Oever’s zorgen over de uitkoop van bedrijven blijven. “Als extern salderen, zonder schotten, wettelijk toegestaan wordt, zijn er potentieel 33.000 niet-landbouwbedrijven die boeren op gaan kopen.” Hij betoogt dat boeren vooral bij zichzelf te rade moeten gaan aan wie ze hun bedrijf willen verkopen.

Ook doet hij uitgebreid uit de doeken dat stikstofrechten verkopen aan een collega-boer uiteindelijk een betere deal kan zijn. “Als de stikstofrechten de sector uitvloeien, wordt grond minder waard. Om over de waardevermindering van je gebouwen, nog maar te zwijgen. So, better think twice!”