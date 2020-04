Agrosector moet nadenken over afzetketen na coronacris

De agrosector moet nadenken over de omvang van de productie wanneer exportmarkten structureel wegvallen.

Dat de coronacrisis invloed gaat krijgen op de afzetketens van land- en tuinbouwproducten staat vast. Het is onder meer afhankelijk van de duur van de huidige crisis en in hoeverre markten herstellen.

Effecten corona op afzetketen

“Eerst is het alle hens aan dek om de brand te blussen”, aldus Pierre Berntsen, directeur Agrarische bedrijven van ABN Amro. Volgens Marc Jansen, algemeen directeur Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), is het nu eerst zaak om de economie in de benen te houden. Berntsen en Jansen bespraken het effect van corona op de afzetketen in een webinar van Food & Agribusiness.

Nadenken over omvang productie agrosector

Volgens Jansen zal op langere termijn goed gekeken moeten worden naar de omvang van de productie, bijvoorbeeld als sommige exportmarkten structureel weg zouden vallen. Dat is iets waar in de hele keten over nagedacht moet worden, volgens Jansen.

Berntsen noemde daarbij het grote gevaar als er alleen afzet in Nederland zou zijn voor de agrosector. “Dan hebben we geen sector meer. De meeste producten blijven nu al binnen Europa en een tijdelijke belemmering is geen reden om alles te gaan heroverwegen.”