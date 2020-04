AgroTechniek Holland uitgesteld wegens coronavirus

Branchevereniging Fedecom heeft besloten de beurs AgroTechniek Holland 2020 uit te stellen.

De tweejaarlijkse agrobeurs zou plaatsvinden van 9 tot en met 12 september op het Walibi-evenemententerrein in Biddinghuizen. Fedecom acht de veiligheid van bezoekers, exposerende leden, toeleveranciers en eigen teamleden belangrijker. Een nieuwe datum wordt later bekendgemaakt. Ingeschreven deelnemers (130) zijn op de hoogte gebracht.

Fedecom-directeur Gerard Heerink: “Wij kunnen als organisatie niet inschatten of en welke coronamaatregelen tijdens de geplande beursperiode van kracht zijn. Het lastige besluit tot uitstel hebben wij genomen in nauw overleg met de vertegenwoordigers van de leden van Fedecom. ATH is, net als GTH, in de afgelopen jaren een vaste waarde geworden op de (inter)nationale beurzenagenda. We zijn als Fedecom trots op deze beurs, die zich mag verheugen in een groeiende waardering van zowel bezoekers als standhouders. Daarom spreken we ook over een uitstel en niet over een afstel van de beurs. Ingeschreven exposanten ontvangen hun betalingen terug, maar kunnen deze ook in depot laten staan voor de uitgestelde editie”.