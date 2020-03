Voedsel speelt geen rol bij overdracht coronavirus

Voedsel speelt zeer waarschijnlijk geen rol bij de verspreiding van het coronavirus.

Dat meldt het Europese voedselagentschap Efsa. Bij alle onderzoeken die nu wereldwijd worden gedaan naar de verspreiding van corona, zijn geen verspreidingen van virus gemeld via voedsel. Ook bij eerdere uitbraken van vergelijkbare coronavirussen, zoals Sars en Mers, speelde voedsel helemaal geen rol bij transmissie van het virus, legt onderzoeker Marta Hugas van Efsa uit. Ondanks de huidige bevindingen, adviseert de Wereldgezondheidsorganisatie om zorgvuldig met voedsel om te gaan, met name met rauwe producten.

Dieren spelen geen rol

Onderzoekers gaan er ook vanuit dat dieren op dit moment geen rol spelen bij de verspreiding van het virus. Alleen bij een hond in Hongkong is het virus aangetroffen. Bij het huisdier van een patiënt met het coronavirus werd het virus in de neus aangetoond. Ook na enkele weken quarantaine werd het virus nog bij het dier gevonden. In het bloed van het dier zijn geen virus of antistoffen gevonden. Wetenschappers zeggen dat dit nog niet automatisch betekent dat het dier niet besmet is met het virus, maar het alleen bij zich droeg. Het kan zijn dat het virus of de antistoffen pas later in het bloed aangetoond kunnen worden.