Boerenorganisaties zamelen mondkapjes in

Mondkapjes, stofmaskers, brillen, jassen, schorten en desinfectiemiddelen worden door verschillende boerenorganisaties verzameld om deze te doneren aan zorginstellingen. In navolging van LLTB zijn ZLTO, LTO Noord en Farmers Defence Force begonnen met het verzamelen van persoonlijkje beschermingsmiddelen.

DDB-voorzitter en FDF-bestuurders Sieta van Keimpema vertelt op een filmpje dat verspreid wordt in de communicatie-kanalen van FDF dat ze nog 3.000 mondkapjes had liggen. “Deze waren eigenlijk bedoeld voor 1 oktober. Die wilden we uitdelen aan boeren, omdat de lucht zo slecht is in Den Haag. Maar we hadden veel meer boeren dan dat we mondkapjes hadden.” Van Keimpema schenkt ze daarom aan de thuiszorg en roept boeren op hetzelfde te doen.

Rode Kruis coördineert

Landelijk worden dergelijk inzamelacties gecoördineerd door het Rode Kruis. Het ministerie van Volksgezondheid heeft vorige week al 200.000 mondkapjes via particuliere inzamelingsacties een bestemming kunnen geven bij zorginstellingen, schrijft minister Hugo de Jonge in zijn recentste corona-update.

Farmers Defence Force wil daarnaast geld inzamelen, zodat de organisatie zelf ‘via de eigen kanalen’ ook beschermingsmiddelen aan kan schaffen en deze doneren kan aan zorginstanties.

Volgens het Rode Kruis is er vooral vraag naar:

Ffp2-maskers

Schorten

Handschoenen

Beschermingsbrillen

FFP1 en 3 maskers

Chirurgische maskers

Desinfectantia

Diagnostische testen (inclusief PCR-materiaal, swabs en media)

Beademingsapparatuur

Boeren die spullen beschikbaar willen stellen via de regionale LTO kunnen zich melden via een formulier online bij LTO Noord en ZLTO.