CDA bezorgd over agrarische schades gaswinning

CDA-Kamerleden zijn bezorgd over de afhandeling van schades aan mestkelders, ventilatiekanalen en fundering van agrarische bedrijven als gevolg van de gaswinning in Groningen. Ze hebben Kamervragen gesteld.

Agnes Mulder, Jaco Geurts en Maurits von Martels vragen verantwoordelijk minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat onder andere welke methode wordt gebruikt voor het taxeren van de schades en of er rekening wordt gehouden met de potentiële grote economische schade voor de betrokken bedrijven.

Schades vaak niet opgenomen in versterkingsopgave

Van veel bedrijven blijken de schades ondanks de meldingen bij NAM en Centrum Veilig Wonen (CVW) niet opgenomen te zijn in de versterkingsopgave. Ook blijken veel meldingen lang in behandeling te zijn. De Kamerleden willen weten of het klopt dat in de tussentijd geen nieuwe schades opgenomen mogen worden. CDA wil weten of de ondernemers juridische bijstand kunnen krijgen bij de afhandeling van de schademeldingen en of het klopt dat boeren een nieuwe bouwvergunning moeten aanvragen als blijkt dat de kelders of bovenbouw vervangen moet worden.