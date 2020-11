Landbouwbeurs EuroTier in februari alleen digitaal

Landbouwbeurs EuroTier vindt in 2021 in digitale vorm plaats. Dat heeft organisator Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) besloten.

Het besluit, ingegeven vanwege de coronapandemie, is volgens DLG genomen na uitvoerige gesprekken met branchevertegenwoordigers, een commissie van experts en andere partners.

De online versie van de internationale veehouderijbeurs, die normaal gesproken om de twee jaar in november in Hannover wordt gehouden, is van 9 tot en met 12 februari 2021. Parallel aan EuroTier draait in digitale vorm ook de energiebeurs EnergyDecentral, eveneens georganiseerd door DLG.

Combinatie landbouw- en energiebeurs

De beursorganisatie belooft de bezoekers ondanks de digitale vorm een interactief programma met netwerkmogelijkheden. “Met digitale ondernemingsprofielen, live-events en digitale chats en meetings biedt EuroTier/EnergyDecentral allerlei communicatie- en interactiemogelijkheden voor exposanten en bezoekers”, meldt de organisatie. De nadruk ligt in februari op de rundvee-, varkens- en pluimveehouderij, naast energie, emissiebeheersing en afzet direct vanaf het bedrijf door de boer zelf.