Achterhoek maakt breed gedragen plan tegen droogte

Overheden, belangenbehartigers en natuurbeheerders in de Achterhoek zijn het eens over een plan van aanpak tegen de droogte.

De Achterhoek is een van de regio’s die de afgelopen drie jaar het hardst is getroffen door droogteproblemen. De langetermijnvisie is gericht op 2050, maar de deelnemers willen het liefst gisteren al beginnen. Werkendeweg moet blijken op welke manier boeren en natuurbeheerders zorgen voor betere waterbuffering. Er zijn in het plan nog geen in beton gegoten maatregelen, de deelnemers gaan eerst aan de slag met veldwerk, onder het motto: ‘kiek’n wat ’t wöt’, oftewel: kijken wat het wordt.

Robuuste natuur

Financieel worden de benodigde maatregelen gedekt door gelden uit onder andere het Deltaplan Zoetwater Oost Nederland en het regionaal waterplan. Ook budget uit de envelop voor de stikstofopgave kan van pas komen om meer robuuste natuur te ontwikkelen. Robuuste natuur kan ook meer water vasthouden, dus de initiatiefnemers zien hier een win-winsituatie in.