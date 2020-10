Organisaties vragen boeren dierendagfoto’s te delen

Boerenorganisaties Team Agro NL, MmmEggies, Boeren van Nederland en LTO Nederland roepen veehouders op om zondag foto’s van hun dieren te delen op sociale media.

Wat de organisaties betreft worden dieren in de veehouderij altijd extra goed verzorgd en is het dus bij veehouders elke dag dierendag. Dat is dan ook de hashtag waarmee zondag de foto’s en video’s gedeeld kunnen worden op Twitter, Facebook en Instagram.

Ook andere organisaties maken gebruik van de gelegenheid om hun standpunt rondom de veehouderij duidelijk te maken. Zo doopt Wakker Dier 4 oktober om tot ‘Eet-geen-dierendag’ en pleit het voor plantaardige alternatieven.