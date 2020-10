Brabant start actie inleveren middelen

Brabantse boeren en loonwerkers kunnen tot en met 31 december 2020 afgeschreven en verouderde middelen inleveren of op laten halen.

Inschrijven voor de actie ‘Bezem door de middelenkast in Centraal- en West-Brabant’ kan tot 1 november op de website. Het inleveren is kosteloos, anoniem en er wordt niet gehandhaafd. Dat meldt Cumela Nederland.

Geen controles

Controles door handhavers tijdens de actie worden voorkomen. Dit stemt het Centrum voor Landbouw en Milieu af met de NVWA, de omgevingsdienst en de waterschappen. Een boete voor het in bezit hebben van verboden middelen kan dus niet opgelegd worden.

Na aanmelding voor de opruimactie neemt een adviseur contact op om een afspraak te maken. Boeren kunnen de middelen laten afvoeren naar de milieustraat van de gemeente of een organisatie kiezen die langskomt om de middelen af te halen. Omdat de actie anoniem is worden namen van organisaties die middelen ophalen niet genoemd, meldt organisator Schoon Water Brabant. Op de website van Cumela is een overzicht van de deelnemende gemeenten zichtbaar.