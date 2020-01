VVD-statenlid stopt vanwege partijlijn stikstof

VVD‘er Gert Brommer stopt als statenlid in Overijssel. Hij vindt dat zijn partij meer moet opkomen voor de plattelandsondernemers in de stikstofproblematiek

VVD‘er Gert Brommer stopt als statenlid in de provincie Overijssel. De politicus is het niet eens met de lijn die zijn partij kiest in de aanpak van de stikstofproblematiek. “De provincie presenteert ingrijpende maatregelen voor problemen die er niet zijn’, aldus Brommer in de verklaring over zijn vertrek uit de Staten.

Wat hem betreft, kiest de partij een verkeerd uitgangspunt bij het aanvliegen van de stikstofproblemen. “De VVD moet opkomen voor haar ondernemers en de natuurdoelen ter discussie stellen. De fractie wilde dit niet, dus besloot ik op te stappen.”

Zetel blijft bij VVD

De zetel blijft bij de partij. “Verdergaan als eenmansfractie is niet effectief, in de coalitiepolitiek heb je medestanders nodig. Ik hoop dat de VVD naar aanleiding van mijn vertrek gaat nadenken over de nu gekozen lijn.”

Pas op de plaats

Voorlopig maakt Brommer als politicus even pas op de plaats. In het dagelijks leven is Brommer adviseur bij Agrifirm in de akkerbouwtak. “Ik heb ook nog een gezin, dus de vrijgekomen tijd kan ik prima invullen. Voor nu even op de plaats rust, politiek gezien.’

‘Desastreuze gevolgen’

Brommer werd afgelopen maart verkozen in de Provinciale staten. In de campagne profileerde hij zichzelf als iemand die opkomt voor burgers en bedrijven op het platteland. “De gevolgen van het nu gekozen beleid zijn desastreus voor de leefbaarheid van het platteland. Boeren hebben hier een sleutelrol. Ik zie het nu ook al rondom Natura2000-gebieden. Leegstaande boerderijen, verwaarloosd. Straks staan er alleen nog maar windmolens en zonneparken. Daar ga ik niet aan meewerken. Ik weet dat er binnen de VVD leden zijn die het met mij eens zijn.”

Grote verschillen

De VVD-fractie in Overijssel laat op haar website weten het besluit van Brommer te betreuren, maar de overweging te respecteren. VVD ziet dat er grote verschillen zijn ontstaan tussen de opvattingen en bedankt Brommer voor zijn inzet voor de partij.