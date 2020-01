Ook in 2020 lager Skal-tarief voor klein biobedrijf

Tarief geldt voor kleine landbouw- en/of productiebedrijven met maximaal € 50.000 omzet.

Skal Biocontrole, de controle-instantie voor de biologische sector, doet een oproep aan kleine biologische bedrijven om gebruik te maken van het ‘lagere Skal-tarief’ in 2020. Het tarief geldt voor kleine landbouw- en/of productiebedrijven die over het boekjaar 2018 niet meer dan € 50.000 omzet boekten. Een tweede voorwaarde is dat het bedrijf volledig biologisch is. Er mogen geen activiteiten voor gangbare producten zijn. Aanvraag is online mogelijk tot 15 januari 2020. Dat meldt Skal.

Hogere tarieven

Wel stijgen de tarieven in vergelijking met vorig jaar licht. De abonnementsbijdrage voor de categorie ‘klein biobedrijf’ is dit jaar € 99. Dat is € 5 meer dan vorig jaar. Ook de tarieven voor de categorieën ‘jaarlijkse bijdrage regulier’ en ‘webshops’ stijgen dit jaar, respectievelijk met € 24 tot € 506 en met € 9 tot € 181. Daarnaast stijgen ook de inspectiekosten. Het starttarief is € 254 (€ 13 meer dan vorig jaar) en het uurtarief en de administratiekosten stijgen beide met € 5 naar € 102.

Alle andere tarieven zijn te vinden in het Skal-Tarievenblad 2020.