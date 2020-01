Limburgse aanpak stikstof vraagt € 220 miljoen

De provincie Limburg wil natuurherstel in haar 21 stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden versnellen, de stikstofemissie bij de bron aanpakken én tegelijkertijd ruimte bieden voor nieuwe bedrijvigheid.

Dat blijkt uit het nieuw gepresenteerde Aanvalsplan Stikstof. Daar komen dan wel extra kosten bij kijken. Voor het versnellen van natuurherstel raamt de provincie de kosten op € 120 miljoen. Voor specifieke bronmaatregelen rondom Natura 2000-gebieden nog eens € 100 miljoen. “Dan moet de minister met extra geld over de brug komen, maar hierover moeten we nog afspraken maken”, aldus Limburgs landbouwgedeputeerde Hubert Mackus.

Verplaatsing of uitkoop

De bronmaatregelen betreffen alle sectoren, dus ook de industrie en bebouwing. Die maatregelen zijn heel divers, volgens Mackus. Voor boerenbedrijven kan dat een extra investering in emissiereducerende maatregelen zijn, verplaatsing of uitkoop betekenen. Om uitstoot uit de woningbouw – wat vooral in Zuid-Limburg aan de orde is – te reduceren gaan woonwijken van het gas af. En ook industriële bedrijven op het chemiepark hebben de aandacht.

Alle sectoren meenemen

Al met al wil Limburg alle sectoren meenemen en per gebied bepalen wat er nodig is om de stikstofemissie te doen dalen, ten gunste van de Natura 2000-gebieden. Tegelijkertijd benadrukt de gedeputeerde dat (bouw)projecten niet onnodig stilgelegd hoeven worden. “Heel veel kan gewoon, of kan met goed rekenen alsnog.”

Volgende week vindt opnieuw overleg plaats tussen de provincies en het kabinet. Dit plan sluit volgens Limburg aan op de aanpak die het kabinet voor ogen heeft.