147 nieuwe leden voor ABZ Diervoeding

Coöperatie ABZ Diervoeding kreeg er in 2019 147 nieuwe leden en afnemers bij. Het ledenaantal van de coöperatie groeide naar 1.862 leden.

Dat maakte het bedrijf maandag bekend. De mengvoerafzet bedroeg iets meer dan 604.000 ton en de totale afzet diervoeders 697.390 ton. Ondanks dat het aantal leden steeg, daalde het volume afgezette mengvoeders en diervoeders. In 2018 werd bijna 720.000 ton aan diervoeders afgezet. Het volume mengvoeders lag op 620.000 ton.

Overname

Directeur Marcel Roordink zei eerder in een interview met Boerderij: “Wij denken niet zozeer in tonnen. Het belangrijkste is om nieuwe klanten aan je te binden. De vraag is echter of dat hard genoeg gaat om de veranderingen in de wereld voor te blijven.”

In december nam ABZ Diervoeding de veevoeractiviteiten van firma Koning uit Winsum over. Daarmee kregen per december zo’n 30 tot 60 grote melkveebedrijven in Friesland direct voer van ABZ Diervoeding.