Voor 4 op de 10 boeren is stoppen bespreekbaar

4 op de 10 boeren zouden willen praten over stoppen. Dit meldt NOS na een enquête onder lezers van Nieuwe Oogst.

De enquête is verspreid onder 20.846 abonnees van Nieuwe Oogst. 6.000 boeren hebben de enquête van de NOS ingevuld. Uit het onderzoek komt naar voren dat 60% van de boeren sinds de stikstofuitspraak onzeker is geworden over de toekomst van hun bedrijf. 4 op de 10 boeren willen over stoppen praten als er een goede financiële regeling komt.

Daadwerkelijke stoppers

Dit zegt echter nog niet dat deze 40% daadwerkelijk wil stoppen. Slechts 3% zegt zich op voorhand te willen aanmelden voor een regeling om zich te laten uitkopen. Voor 38% is het op termijn wel mogelijk.

Met name voor varkensboeren is stoppen bespreekbaar. Hiervan zegt 7% zich nu al te willen aanmelden voor een subsidieregeling. Melkveehouders tonen minder interesse. Ruim de helft zegt niet te willen stoppen.

Imago sector

Veel boeren hebben moeite met de manier waarop over de sector wordt gepraat. Het voelt voor hen als oneerlijk dat zij een probleem voor heel Nederland moeten oplossen.

Marc Calon, voorzitter LTO Nederland herkent de zorgen in de enquête. Hij vindt het belangrijk dat boeren met ambitie perspectief blijven houden zodat zij door kunnen met hun bedrijf, zegt hij erover.