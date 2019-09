Tweede Kamer wil meer netruimte voor kleine energieprojecten

CDA, ChristenUnie en GroenLinks willen dat het kabinet gaat onderzoeken hoe kleine en coöperatieve projecten wel door kunnen gaan in gebieden waar netcapaciteitstekort dreigt.

De partijen hebben hiervoor een motie ingediend. Verantwoordelijk minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat is bereid om dit onderzoek te doen. Volgens de Kamer zijn de problemen met de netcapaciteit funest voor het draagvlak voor de energietransitie. In verschillende regio’s zijn er problemen met de capaciteit van het elektriciteitsnet, waardoor kleinschalige projecten met duurzame energie, zoals zonnepanelen bij boeren, scholen of sportverenigingen niet aangesloten kunnen worden.

Geen voorrang

SP en PvdA willen dat kleinschalige opwekkers van duurzame energie, zoals boeren en sportverenigingen, voorrang krijgen op het energienetwerk. Wiebes vindt het verlenen van voorrang niet nodig. Als er beperkte capaciteit is, kunnen kleinschalige projecten eerder aansluiten dan grote projecten, zo zegt hij.

Zorgen geuit

Over de netcapaciteit worden al langer zorgen geuit. De komende jaren wordt minstens € 12 miljard besteed aan de uitbreiding van de netcapaciteit. GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee wil graag dat de politiek betrokken wordt bij deze investeringen, zodat ze eventueel invloed kunnen uitoefenen.

PvdD diende een motie in om natuurgebieden uit te sluiten als mogelijke vestigingsplaats voor zonneparken. Wiebes zegt dit niet te kunnen, omdat de provinciebesturen hier over gaan. De Tweede Kamer stemt volgende week over de moties.