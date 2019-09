Nieuw stikstofmodel werkt nauwelijks voor stallen

Nieuwe rekenmodel stikstof van start. Voorlopig biedt het weinig soelaas voor veebedrijf.

Het nieuwe rekenmodel voor de berekening van de stikstofdepositie op natuur is voor een groot aantal agrarische bedrijven niet toepasbaar. De aangepaste rekentool Aerius is maandag 16 september gelanceerd. Dat werd afgelopen week aangekondigd door minister Schouten van LNV. Het nieuwe Aerius is echter nog niet toepasbaar voor stallen met luchtwassers of andere vormen van verticale mechanische ventilatie. Het rekenmodel werkt ook nog niet voor bedrijven op minder dan 3 kilometer afstand van een Natura 2000-gebied. Dat blijkt uit de toelichting bij Aerius en een lijst met vragen en antwoorden die afgelopen vrijdag is gepubliceerd door de Rijksoverheid.

Hervatting vergunningverlening

Adviseurs op het gebied van vergunningverlening hebben maandag het vernieuwde Aerius bekeken. Volgens Sjaak van Schaik, adviseur bij Van Westreenen zijn de mogelijkheden nog zeer beperkt. Op het grootste deel van de bedrijven met varkens, kippen en kalveren is hervatting van de vergunningverlening nog niet mogelijk. Henk Radstaak van Farmconsult wijst ook op de beperkte bruikbaarheid en dat er nog veel vragen zijn. Volgens Rob van Woerden van Rombouw is er met het vernieuwde model nog geen berekening te maken voor het zogenoemde intern salderen.

Het komt er op neer dat voor een groot aantal agrarische bedrijven nog geen berekeningen gemaakt kunnen worden. Aanpassingen zijn al aangekondigd, maar dat kan nog wel duren tot begin 2020.

Intern salderen

Afgelopen vrijdag schreef minister Schouten van LNV aan de Tweede Kamer dat vergunningverlening nu weer op gang kan komen na het afschieten van het stikstofbeleid door de Raad van State in mei. Dat gebeurt in etappes geeft de minister al aan. Ze benoemde nadrukkelijk de mogelijkheid voor intern salderen. Bedrijven kunnen dan een nieuwe vergunning aanvragen als de totale stikstofdepositie kleiner wordt of gelijk blijft ten opzichte van de uitgangssituatie. Het wachten is nu op de bevindingen van de Commissie Remkes die eind september verschijnen. Daarna besluit de regering over de voorwaarden voor intern salderen.

LTO Nederland

Trienke Elshof, portefeuillehouder omgeving van LTO Nederland, noemde de aankondiging van het nieuwe rekenmodel ‘een mooie eerste stap’. Maar ze geeft tegelijkertijd aan dat er voor de landbouw nog veel moet gebeuren. “Een echt oordeel kunnen we pas geven als het advies van de Commissie Remkes er is, daar moeten oplossingen uitkomen.”