Groot Zevert: vergunning mestverwerker op orde

Het water dat mestverwerker de Groene Mineralen Centrale in Beltrum loost op het oppervlaktewater in de rivier de Berkel is 100 keer schoner dan wat rioolwaterzuiveringsinstallaties lozen.

Dat zegt Arjan Prinsen van Groot Zevert Vergisting, in reactie op een opmerking van Johan Vollenbroek van milieugroep MOB. Deze actiegroep richt zijn pijlen op mestverwerkers en stelt dat veel lozingsvergunningen niet in orde zijn.

Bij Groot Zevert is de vergunning in orde, aldus Prinsen. De vergunning van deze nieuwe, innovatieve vergister-verwerker is vorig jaar gereviseerd. De installatie, die woensdag 4 september door koningin Máxima officieel geopend wordt, heeft speciaal een 6 kilometer lange pijplijn naar Borculo aangelegd voor het te lozen water. “Wij voldoen aan de strengste normen van Nederland en aan alle normen.”

Aandacht voor sporen geneesmiddel en pesticide

In tegenstelling tot wat MOB zegt, is volgens Prinsen in zijn vergunning wél aandacht voor mogelijke sporen van geneesmiddelen en pesticiden. “Wij hebben alles perfect voor elkaar.” Dat de afgelopen periode nog niet continu gebruik is gemaakt van de lozingsvoorziening, komt doordat het water elders nodig was, verklaart Prinsen. Het is tijdelijk per as afgevoerd.

Streep door vergunning mestverwerker Groenlo

In het nabijgelegen Groenlo is eerder dit jaar een streep gezet door een te bouwen mestverwerker, omdat de lozingsvergunning niet op orde was. Volgens de woordvoerder van waterschap Rijn en IJssel zijn vergunningverleners sindsdien aan het puzzelen hoe zij verder moeten na deze uitspraak.