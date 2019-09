Frankrijk stemt tegen handelsakkoord Mercosur

Frankrijk zal tegen het door de Europese Commissie afgesloten handelsakkoord met het Zuid-Amerikaanse handelsblok Mercosur stemmen.

“De staatshoofden en Europese regeringen zijn tot nu toe niet geraadpleegd door de Europese Commissie. Dat zal in de komende maanden gebeuren en de president van Frankrijk heeft al laten weten wat hij dan zal doen. Omdat unanimiteit vereist is, geloof ik dat het akkoord dan niet geratificeerd zal worden”, aldus minister voor landbouw Didier Guillaume.

Het akkoord kan niet geratificeerd worden want dat zou ook de dood zijn voor de Franse pluimvee-industrie

Bij de ondertekening van het akkoord heeft de Commissie verklaard dat dat evenwichtig en van belang zou zijn voor Europa. Op grond daarvan heeft president Macron toen gesteld dat hij er positief tegenover staat. “Maar daarna zijn er enkele zaken naar boven gekomen. We hebben dat deze zomer gezien met de branden in de Amazone en daarnaast ook met de agrarische handel. Ik wil niet dat men BMW’s en Mercedessen gaat uitruilen tegen rundvlees en tegen voedingsproducten. Het akkoord kan niet geratificeerd worden want dat zou ook de dood zijn voor de Franse pluimvee-industrie.”