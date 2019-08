Oost-Nederland gaat gebukt onder droogte

Voor boeren in het oosten van het land is het de tweede droge zomer. Maaien gebeurt haast niet en koeien staan binnen. Velen duimen voor regen om de mais nog een kans te geven.

Net als vorig jaar is het oosten van het land de droogste regio, met plaatselijk neerslagtekorten van 250 millimeter. Waar het in andere delen van het land, zoals Noord-Holland, lekker heeft geregend, zagen veel boeren in de Achterhoek, Twente, Oost-Brabant en Drenthe de buien overwaaien of viel er slechts een paar millimeter. In Zeeland is het ook al weken droog, maar daar zijn de gewassen recent opgefrist met een paar welkome buien. De verwachting is dat er na het weekend wat meer wisselvallig weer aankomt, wat voor akkerbouwers en melkveehouders zeer welkom zou zijn.

In het Drentse Wapse kijkt melkveehouder Ynze Oenema al een paar weken uit op ‘de Wapsersahara’, zoals hij het zelf noemt. “Het gras is al weken bruin en de koeien staan al een maand op stal omdat er simpelweg niks te vreten is. De mais werd steeds slechter en ik ga liever maar niet meer kijken hoe het er nu bij staat. Als we de spullen ervoor hadden, was ik graag gaan beregenen. Maar daar zijn we nu te laat mee. Het is nu hopen op regen. Woensdagmiddag hebben we 16 millimeter gehad, daar fleurt het gras alweer van op.”

De aardappelen van akkerbouwer Bert Sloetjes hebben te lijden van de aanhoudende droogte. Twente en de Achterhoek zijn de droogste gebieden van Nederland met een zeer lage grondwaterstand. - Foto: ANP

Bruine verdorde weilanden en mislukte oogsten

De droogte in de Achterhoek uit zich op vele plaatsen in bruine verdorde weilanden en mislukte oogsten. Akkerbouwer Bert Sloetjes in Halle (Gld.) ziet dat vooral zijn zomertarwe flink te lijden had onder het vochtgebrek. “Dit jaar is de opbrengst zo’n 4,5 ton per hectare. Normaal oogst ik 7 a 8 ton per hectare.”

‘Zo goed als dood’

Ook zijn middenvroege fritesaardappelen hebben te lijden. “Vorig jaar was een droog en slecht jaar, maar dit jaar is nog veel slechter. Het aardappelveld zichtbaar op de foto is zo goed als dood. En dit is niet het enige perceel dat er zo bij staat.” Sloetjes heeft al contact opgenomen met zijn afnemer om de aardappelen uit nood eerder te rooien.

De groei is eruit en ook de kolfaanzet is zeer minimaal. Het is een ramp

Melkveehouder Henk Toevank

‘De boel brandde letterlijk dood’

Ook bij melkveehouderij van Henk en André Toevank in Haaksbergen hebben weilanden en mais te lijden onder de droogte. “Ik heb nog nooit eerder zo’n droogte meegemaakt. In 1959 was het ook heel droog, maar niet zo extreem als nu. Ook vorig jaar was droog, maar toen hadden we nog een buffer van het natte jaar 2017”, aldus Henk Toevank. Volgens hem brandde de boel vorige week letterlijk dood met de 40 graden. Op sommige percelen zijn de bladeren inmiddels geel en/of wit gekleurd: “De groei is eruit en ook de kolfaanzet is zeer minimaal. Het is een ramp.”

‘Goed najaar nodig’

Eenzelfde beeld is er bij Tom Mulder in Enschede. “De laatste regen is maanden geleden, we hebben in juni de derde snede gemaaid, maar dat was vrijwel niks. We zitten al niet heel ruim in het ruwvoer, omdat vorig jaar net zo droog was. Op stal voeren we nu al de eerste snede van dit jaar. We hebben een goed najaar nodig waarin we nog 1 of 2 keer kunnen maaien.”



Ook verscheidene bietenvelden kleuren bruin, zichtbaar op deze foto, gemaakt in Zelhem. - Foto: Henk Riswick

De koeien in Netterden hebben het niet veel beter: graslanden kleuren compleet geel, waardoor boeren genoodzaakt zijn de koeien meer binnen te houden. - Foto: Henk Riswick

Ook andere oostelijke delen van het land extreem droog

Niet alleen de Achterhoek, maar ook andere delen in het oosten van het land zijn extreem droog. Zo kondigde waterschap Vechtstromen per 1 augustus een onttrekkingsverbod van grondwater aan voor beregening en bevloeiing nabij natuurgebieden. Ook waterschap Hunze en Aa’s stelde woensdag beperkingen in het Drentse Aa-gebied in, zodat alleen ’s nachts met grondwater beregend mag worden.