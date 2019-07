Registratieplicht voor trekkers uitgesteld

De invoering van de registratieplicht voor trekkers wordt uitgesteld. Dat blijkt uit antwoorden van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat op vragen over het wetsvoorstel.

In haar voorstel voor registratie, APK en kentekenplicht voor landbouwvoertuigen ging Van Nieuwenhuizen er nog van uit dat alle voertuigen uiterlijk 20 mei 2020 geregistreerd moeten zijn. Nu is al duidelijk dat dit niet gehaald gaat worden, omdat de wetsbehandeling in het parlement langer duurt dan gedacht.

Wanneer de registratieplicht nu van kracht wordt, hangt af van de wetsbehandeling. Daarna zal per koninklijk besluit een ingangsdatum worden vastgesteld. “Daarbij zal worden gezorgd dat de conversieperiode lang genoeg is en zal rekening worden gehouden met de wensen van de branche alsmede met de lopende infractieprocedure van de Europese Commissie”, aldus Van Nieuwehuizen. Volgens EU-regels had de APK-plicht voor snelle trekkers 20 mei 2018 van kracht moeten zijn.

Wetsbehandeling waarschijnlijk dit najaar

Het ministerie heeft met de sector en RDW afgesproken dat minimaal 6 maanden nodig zijn om aan de registratieplicht te voldoen. Daaraan voorafgaand is een periode van 3 maanden nodig voor het opzetten en doorlopen van een communicatietraject en de voorbereidingen door mechanisatiebedrijven. Ook heeft de sector aangegeven de registratie in een winterperiode te willen doen. Met het wetsvoorstel zullen alle 570.000 landbouwvoertuigen geregistreerd moeten worden.

De Tweede Kamer zal het wetsvoorstel waarschijnlijk komend najaar behandelen.