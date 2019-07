Geen aparte SDE+ voor kleine windmolen

Er komt in de huidige SDE+-regeling geen aparte categorie voor kleine windmolens. Dat heeft minister Eric Wiebes van Economische Zaken en klimaat besloten.

In de toekomstige SDE++-regeling, die in 2020 van kracht wordt, wordt in regio’s waar een hoogtebegrenzing geldt voor windmolens vanwege luchtvaart wel een aparte categorie ingesteld voor kleinere windmolens met een maximale tiphoogte van 150 meter.

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (VVD) - Foto: ANP

De Tweede Kamer had Wiebes gevraagd te laten onderzoeken of het mogelijk is om een aparte subsidiecategorie in te voeren voor kleine windmolens voor plekken waar grote windmolens vanwege lokale afwegingen niet geplaatst kunnen worden. Dit zou ook voor boeren die willen investeren in een kleine windmolen interessant kunnen zijn, maar niet in een heel grote.

Bouw windmolens dicht bij woningen niet stimuleren

Uit de studie van PBL blijkt dat het moeilijk af te wegen is voor welke kleine windmolens wel of geen subsidie verstrekt moet worden. Wiebes benadrukt dat de steun aan kleine windmolens er niet toe moet leiden dat ze grote windmolens verdringen, waardoor per saldo minder windenergie wordt geproduceerd.

Openstelling aantrekkelijk genoeg voor zowel grote als kleinere windmolens

Ook wil hij niet dat de regeling ertoe leidt dat door de regeling kleinere windmolens geplaatst worden op plekken waar door slagschaduw of geluid geen grote molens mogen komen. “Dit zou er immers toe leiden dat ik met de SDE+ zou gaan stimuleren dat windmolens dichter bij woningen geplaatst gaan worden”, aldus Wiebes in zijn brief. Volgens hem is dat niet goed voor het maatschappelijk draagvlak voor wind op land.

Omdat gebieden waar vanwege luchtvaart hoogtebeperkingen gelden duidelijk zijn aangegeven, komt hier wel een aparte categorie voor in de nieuwe SDE ++-regeling. In de huidige openstelling van de SDE+ is volgens Wiebes een aparte categorie niet nodig, omdat de subsidiebedragen voor windmolens in deze openstelling aantrekkelijk genoeg zijn voor zowel grote als kleinere windmolens.