Deze koeien hebben last van de eikenprocessierups

Kwijlen en tongspelen, deze koeien hebben overduidelijk last van irritatie in hun bek. Bekijk de film.

Een veehouder in het oosten van het land had recent 2 koeien die zich niet erg lekker voelden. Ze stonden te speekselen, speelden met hun tong en waren duidelijk niet in orde. De verschijnselen bleken terug te voeren op de brandharen van de eikenprocessierups. Die hadden voor flink wat irritatie aan de slijmvliezen gezorgd.

Film: Frederik van der Sluis van Gelre Dierenartsen.

Brandharen

Koeien kunnen de brandharen binnenkrijgen na het eten van gras of hooi waar ze op zitten. Irritatie na het eten van aangetast kuilvoer lijkt minder waarschijnlijk. Mogelijk dat de brandharen tijdens het conserveringsproces hun irriterende werking verliezen maar hier is nog geen onderzoek naar gedaan.

Bek spoelen met tuinslang

Koeien met geïrriteerde slijmvliezen, zoals op het filmpje, moeten goed gespoeld worden. Dat kan door eerst zelf handschoenen aan te doen en daarna de bek met een tuinslang uit te spoelen. Ook kan de dierenarts, indien de koe niet drachtig is, haar eventueel behandelen met corticosteroïden. Indien ze wel drachtig is, helpen pijnstillers.