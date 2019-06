Schuldeisers Van Bakel Onroerend Goed in cassatie

De schuldeisers van Van Bakel Onroerend zoeken het hogerop en stappen naar de Hoge Raad. Daar gaan ze in beroep tegen de uitspraak van het Gerechtshof in Den Bosch.

De schuldeisers verzetten zich tegen sluiting van het faillissementsdossier van Van Bakel Onroerend Goed. Ze hebben nog miljoenen te goed van de firma en menen dat de curatoren onvoldoende hebben gedaan om hun geld terug te krijgen.

Het Hof in Den Bosch gaf de schuldeisers in mei op veel punten gelijk. Zo deelt het de twijfel over de werkelijke oorzaak van het faillissement. Volgens Van Bakel is hij slachtoffer geworden van de financiële crisis en zuivelcrisis van 10 jaar geleden. Maar de stukken die het Hof onder ogen heeft gehad, duiden op financieel wanbeheer bij de onderneming, tijdens maar ook al voor de crises.

Tik op vingers curatoren en Van Bakel, maar geen geld voor eisers

Daarom tikte het Hof ook de curatoren op de vingers die het faillissementsdossier moesten afhandelen. Ze twijfelden niet over de door Van Bakel genoemde oorzaak van het faillissement, terwijl er alle reden was om dat wel te doen.

Desondanks ging het Hof wel akkoord met sluiting van het faillissementsdossier, omdat het naar eigen zeggen alleen mag toetsen of er nu nog genoeg geld in de onderneming zit. Omdat dit volgens het Gerechtshof onzeker is en de schuldeisers en curator het niet eens kunnen worden hoe dit moet worden uitgezocht, was er volgens het Hof geen andere mogelijkheid dan de opheffing van het faillissement te bekrachtigen.

De schuldeisers laten het er niet bij zitten en gaan in cassatie bij de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege van het land. Het kan maanden duren voordat die zich over de zaak gaat buigen.