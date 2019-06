RTL: NVWA geeft exportvergunning voor zieke dieren

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) geeft exportvergunningen af voor dieren die niet-transportwaardig zijn, aldus RTL Nieuws.

De nieuwszender deed onderzoek naar de keuringen van vee naar België en Duitsland, door gegevens van de autoriteiten daar op te vragen. Op foto’s van de Belgische FAVV is te zien dat dieren, in dit geval varkens, kreupel zijn of abcessen hebben. Ze zijn gespot op transport door controleurs in 2016 en 2017.

Transporten met gewonde varkens uit Nederland

Volgens de zender ontving de Duitse deelstaat Nedersaksen in 2018 kreupele en gewonde varkens op 25 transporten uit Nederland. In België was eenzelfde aantal vrachten met runderen die niet geschikt voor transport waren.

Minister Schouten: er komen maatregelen

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, reageert bij RTL dat dit ‘absoluut niet mag’ en dat er maatregelen zullen komen. Het onderzoek naar de werkwijze van dierenartsen wordt uitgebreid, vertelt ze aan de nieuwszender.