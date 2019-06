Landelijk coördinatiepunt eikenprocessierups

Koeien kunnen bij inname van rupsen via gras inwendige irritatie oplopen, bijvoorbeeld aan de tong.

Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) in Wageningen verzamelt vanaf donderdag 27 juni alle informatie over het voorkomen en bestrijden van de eikenprocessierups. Het KAD wordt het landelijke informatiecentrum voor iedereen die met de bestrijding van de processierups te maken heeft. Dat heeft minister Carola Schouten van Natuur besloten na Kamervragen eerder deze week, aldus haar woordvoerster donderdag.

Ook koeien en paarden lopen risico

De overlast van de processierups is dit jaar uitzonderlijk groot. Volgens onderzoekers van Wageningen UR (WUR) zijn er driemaal zoveel rupsen als vorig jaar. De brandharen van de rups kunnen voor ernstige gezondheidsklachten zorgen bij mens en dier. Volgens leden van het Kenniscentrum Eikenprocessierups zijn naast honden ook paarden en koeien gevoelig voor de processierupsen. Bij paarden kan zowel huidirritatie als inwendige irritatie door vraat optreden. Volgens experts is de huid van koeien dik genoeg. Wel kunnen koeien bij inname van rupsen bij een hap gras, of de haren van rupsen, inwendige irritatie oplopen, bijvoorbeeld aan de tong.

Rupsen effectief bestrijden

Schouten komt met haar toezegging tegemoet aan de wens van rupsendeskundigen, die al langer pleiten voor het coördineren van de aanpak van de rups. Nu is de kennis verspreid en hanteert elke gemeente en provincie een eigen methode om de rupsen te bestrijden. Volgens de deskundigen hebben sommige methodes geen enkele zin, terwijl bijvoorbeeld preventief bespuiten van eikenbomen succesvoller lijkt te zijn. Schouten wil dat het informatiecentrum zo snel mogelijk operationeel is, omdat de overlast in het zomerseizoen het ergst is.

Extra onderzoek naar rups

De natuurminister wil ook dat de WUR nader onderzoek gaat doen naar de eikenprocessierups. Het Kenniscentrum Eikenprocessierups is al verbonden aan de WUR. Er is onder meer meer kennis nodig over de opmars van het beest en over effectieve bestrijdingsmiddelen.

Volgens het centrum zal de overlast van de rups in de komende jaren verder toenemen. Sommige kenners pleiten voor het kappen van eikenbomen op plekken waar veel mensen komen of waar kinderen spelen.