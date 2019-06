LTO: terechte aandacht voor lage prijs

De aandacht van landbouwminister Schouten voor de te lage voedselprijs is terecht, volgens LTO-voorzitter Marc Calon.

“Maar met een oproep om meer te betalen in de supermarkt zijn we er nog niet. Ik verwacht daarom dat de overheid bij elke nieuwe wet of regel toetst of het in de praktijk is rond te rekenen.”

Marc Calon van LTO Nederland - Foto: ANP

Dat stelt LTO Nederland in haar reactie op de uitgewerkte kringloopvisie van minister Schouten. LTO spreekt van een goede stap richting kringlooplandbouw, maar vraagt daarbij wel om economische onderbouwing, ruimte voor innovatieve ondernemers en de positie van Nederland in de EU.

Klimaat en biodiversiteit net als kringlooplandbouw zorg voor boer

Uit het realisatieplan blijkt dat de overheid vooral bestaande middelen inzet en een echt investeringsplan ontbreekt, stelt LTO vast. De belangenbehartiger pleit daarnaast voor minimaal 10.000 hectare experimenteerruimte per provincie, waar boeren en tuinders ervaring op kunnen doen en kunnen investeren in nieuwe technieken en methoden.

In EU-verband is de agrarische sector gebaat bij open grenzen en gedegen Europees landbouwbeleid. LTO vindt het ‘zorgelijk’ dat het budget van het GLB kleiner wordt, terwijl de verwachtingen steeds hoger worden. Naast kringlooplandbouw worden ook klimaat en biodiversiteit via het landbouwbeleid op de inkomensondersteuning van boeren afgewenteld.

Herverdeling EU-gelden punt van kritiek

Melkveehoudersvakbond NMV heeft de visie van Schouten op hoofdlijnen gelezen. Voorzitter Harm Wiegersma is over de grote lijn positief. “Aandacht voor de bodem vinden wij sowieso een goed onderdeel. Net als het betrekken van andere ministeries, als dat ook betekent dat ze bijdragen aan een beter verdienmodel.” Kritisch is Wiegersma, net als LTO, op de voorgestelde herverdeling van geld via het EU-landbouwbeleid. Extensiveren rond Natura 2000-gebieden biedt mogelijkheden, volgens Wiegersma, maar het ‘moet geen verkapte oplossing worden voor het mislukte PAS-beleid.”