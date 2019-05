Kamer wil onderzoek naar aanpak dierenextremisme

Alle partijen in de Tweede Kamer, met uitzondering van de Partij voor de Dieren, willen dat de regering de huidige landelijke aanpak van dierenextremisme in kaart brengt en onderzoekt of deze aanpak uitgebreid moet worden.

Meer kennis en expertise over de werkwijzen van nationaal en internationaal opererende dierenextremisten kan volgens de politici bijdragen aan het beschermen van boerengezinnen tegen dierenextremisten.

De Tweede Kamer stemde in met een motie van VVD en CDA die hier om vroegen naar aanleiding van de bezetting van een varkensbedrijf in Boxtel door ruim 100 dierenactivisten. PvdD: eerst rechtsgang dierenactivisten afwachten Alle partijen in de Tweede Kamer steunden de motie, met uitzondering van de Partij voor de Dieren. Esther Ouwehand van deze partij zei in een stemverklaring dat deze motie vooruit loopt op de rechtsgang van de dierenactivisten. “De motie gaat uit van een veroordeling en dat is niet aan de politiek, maar aan de rechter”, vindt ze. Ouwehand benadrukte dat de PvdD alle vormen van geweld afwijst, tegen mensen en tegen dieren. Minister gaat ordeverstoring dierenactivisten tegen De Kamer diende de motie in voordat minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aankondigde extra maatregelen tegen dierenactivisten te nemen. De minister wil de contacten tussen overheid en landbouworganisaties intensiveren en makkelijker maken. Hij stelt een werkwijze op in geval van ordeverstoring door dierenactivisten.