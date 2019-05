Haast in fosfaatdossier door rapportage aan Brussel

De grote haast bij het verhogen van het afromingspercentage bij de handel in fosfaatrechten komt doordat Nederland in juni de voortgang van het fosfaatrechtenstelsel moet rapporteren aan de Europese Commissie in Brussel. Dat blijkt uit de antwoorden van landbouwminister Carola Schouten op vragen van de Tweede Kamer over de spoedwetswijziging.

De Europese Commissie heeft Nederland nadrukkelijk laten weten dat de huidige overschrijding in strijd is met de staatssteunbeschikking en dringt er sterk op aan dat de hoeveelheid fosfaatrechten nog in 2019 tot onder het sectorplafond van 84,9 miljoen kilo wordt gebracht. “Ik wil een generieke korting als instrument om de hoeveelheid fosfaatrechten te verminderen absoluut vermijden. Daarom heb ik ervoor gekozen de hoeveelheid fosfaatrechten op een meer geleidelijke manier terug te brengen door het afromingspercentage te verhogen van 10 naar 20%”, schrijft Schouten.

Carola Schouten - Foto: ANP

Hoe meer tijd het kost om de wetswijziging door te voeren, hoe meer handel plaats kan vinden met 10% afroming, waardoor de doelen minder snel gehaald zullen worden. Als het Nederland niet lukt om het aantal uitgegeven fosfaatrechten onder het plafond te krijgen, dreigt Nederland de derogatie te verliezen.

Plafond fosfaatrechten niet vastgelegd in regeling

De harde grens voor het aantal uitgegeven fosfaatrechten blijkt niet te zijn vastgelegd, maar is gebaseerd op interpretatie van de regels, blijkt uit antwoorden op vragen van SGP. Dat het aantal uitgegeven fosfaatrechten onder het plafond moet zitten, staat niet expliciet vermeld in de staatssteunbeschikking, erkent het ministerie.

“De Europese Commissie baseert haar standpunt op het feit dat met het fosfaatrechtenstelsel beoogd is te borgen dat de fosfaatproductie het sectorplafond niet zal overschrijden”, schrijft Schouten. Ze deelt de mening van de Commissie om de fosfaatproductie te kunnen borgen. “Het is voor het toekomstperspectief van de sector van groot belang dat we de dreiging van overschrijding van productieplafonds en de daaruit voortvloeiende dreiging van een generieke korting achter ons kunnen laten”, zegt Schouten.

Gezien de gevoeligheid van het fosfaatrechtenstelsel in Brussel heeft het ministerie de Europese Commissie geïnformeerd over de wetswijziging. “Daarbij is aangegeven dat het wetsvoorstel niet van invloed is op de toekenning van staatssteun in de vorm van fosfaatrechten, maar dat de afroming plaatsvindt op het moment dat fosfaatrechten worden verhandeld. Vanuit de Europese Commissie is aangegeven dat zij inschatten dat het wetsvoorstel geen wijziging is die hun goedkeuring vereist”, schrijft Schouten.

In 2016 werd het fosfaatrechtenstelsel onverwacht afgeschoten door Brussel omdat het de staatssteuntoets niet doorstond. Het stelsel mocht niet worden ingezet om aan de milieunormen te gaan voldoen. Daarop werd in 2017 het fosfaatreductieplan doorgevoerd, om in 2018 alsnog het fosfaatrechtenstelsel in te voeren.

Werkelijke fosfaatproductie ruim onder plafond

De werkelijke fosfaatproductie ligt volgens prognoses van CBS ruim onder het plafond. In 2018 is de fosfaatproductie in de melkveehouderij 82,6 miljoen kilo. Het verschil tussen de productie en het aantal fosfaatrechten zit volgens het ministerie in het efficiënter produceren door bedrijven.