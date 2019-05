Fraude met verboden afval in co-vergisters

Meerdere co-vergistingsbedrijven en transporteurs hebben gefraudeerd met verboden afval dat in bio-vergisters is gebruikt.

De eindproducten worden vervolgens afgezet als dierlijke mest waarmee verboden (chemische) stoffen zoals verfslib op landbouwgrond zijn uitgereden. NRC maakt er melding van op basis van een vertrouwelijk rapport dat ze in handen hebben gekregen via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Het betreffende rapport met bestuurlijke signalen is uit 2016 en beschrijft risico’s op fraude bij co-vergisters.

Signaal ‘nog onverminderd relevant en actueel’

Het openbaar ministerie (OM) geeft aan dat het signaal ‘nog onverminderd relevant en actueel is’. Het gaat om bijzonder complexe wet- en regelgeving waarbij controle en handhaving moeilijk is. Er komen nog steeds signalen over mogelijke fraude binnen volgens het OM. Er lopen momenteel meerdere onderzoeken, aldus een woordvoerder. Een van die onderzoeken betreft een co-vergister in Noord-Limburg waar voor €14 miljoen beslag is gelegd in afwachting van de gerechtelijke procedure. Begin juli volgt een regiezitting met 20 verdachten voor vermoedelijke fraude met producten naar en uit een industriële vergistingsinstallatie in Midden-Nederland. Daarbij zijn niet alleen de eigenaren van de installatie gedagvaard, maar ook mestintermediairs, afval-leveranciers en boeren. Ook in Oost-Nederland is het OM een onderzoek aan het beoordelen over afvalstromen richting co-vergisters.

Ook mogelijke fraude met subsidie

Naast fraude met afval gaat het ook om mogelijke fraude met subsidie. Vrijwel alle vergistingsinstallaties draaien op subsidie zoals de SDE+ voor duurzame energieopwekking. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft over mogelijke risico’s op fraude en controle deze week een brief gestuurd aan de Kamer. Daarin wordt ingegaan op maatregelen om fraude te voorkomen en op te sporen.

In Nederland staan ruim 200 vergistingsinstallaties die biomassa, mest of een combinatie vergisten en daarmee groengas of groene stroom opwekken. Wiebes maakt melding van 2 zaken bij vergistingsbedrijven met een SDE+ subsidie ‘waar een vermoeden van fraude is’.