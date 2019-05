Extra geld en uitstelmogelijkheid voor sanering asbestdaken

Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, trekt € 5 miljoen extra uit voor de sanering van asbestdaken.

Het geld is bestemd voor schrijnende gevallen, waarbij dakeigenaren de sloop van de asbestdaken niet kunnen betalen en voor wie het asbestfonds onvoldoende oplossing biedt. “Het geld is echt bestemd voor mensen die tussen wal en schip dreigen te raken”, zegt Van Veldhoven tijdens de behandeling van het wetsvoorstel om asbestdaken te verbieden per 2025. Het ministerie gaat er vanuit dat 5 tot 10% van de mensen de asbestsanering niet kan betalen.

Mogelijkheid gemeenten voor uitstel asbestverbod

Tijdens het debat zegt Van Veldhoven gemeenten de mogelijkheid te willen geven om uitstel te geven voor het asbestverbod als er grote projecten als sloop, grootschalige renovatie of gebiedsgerichte verduurzaming gaan plaatsvinden. De staatssecretaris wil deze uitstel maximaal 3 jaar toestaan, anders wordt volgens haar de versnelling uit de asbestsanering gehaald.

Het invoeren van risicogerichte sanering voor alle daken, wil Van Veldhoven niet omdat dit duurder is. Het beoordelen of daken aan het verweren zijn, kost per keer € 300, waarbij de daken vervolgens alsnog gesaneerd moeten worden, legt ze uit.

Eerste Kamer kritisch over haalbaarheid wetsvoorstel

De Eerste Kamer is zeer kritisch over het invoeren van het wetsvoorstel dat asbestdaken per 2025 verbiedt. De Kamerleden hebben twijfels of het verbod wel proportioneel en haalbaar en betaalbaar is. Alleen SP, D66 en PvdD zijn uitgesproken voorstanders van het wetsvoorstel.

We moeten deze versnelling doorzetten in plaats van het momentum te verliezen

Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

‘Einddatum motiveert asbestdaken versneld te verwijderen’

Van Veldhoven benadrukt dat als het verbod op asbestdaken niet wordt ingevoerd, het risico van de asbestdaken toeneemt ‘in plaats van dat we dichter bij een verwaarloosbaar risico komen’. Het stellen van een einddatum per 2025 moet iedereen motiveren om asbestdaken versneld te verwijderen. “We moeten deze versnelling doorzetten in plaats van het momentum te verliezen”, zegt de staatssecretaris.

Zonder wet verwacht ze dat de asbestdaken in 2040 of 2045 verwijderd worden, omdat de daken dan op een natuurlijk moment vervangen zullen worden. Van Veldhoven benadrukt echter dat de daken in de tussentijd verder gaan verweren, waardoor meer asbestvezels vrijkomen van de daken en de gezondheidsrisico’s toenemen. “De sleutel om het verbod op asbestdaken door te voeren, zit in de wijze waarop het wordt geregeld. Het moet voor iedereen haalbaar zijn”, zegt Van Veldhoven.

Zorgen over betaalbaarheid asbestsanering

Ze erkent de zorgen die de Eerste Kamerleden uiten over de mensen en ondernemers die de sanering van de asbestdaken niet kunnen betalen. Daarop reageert ze dat de vervanging van een asbestdak ongeveer 25% duurder is dan van een ander dak. De wet dwingt dakeigenaren om daken eerder te vervangen, maar deze daken zijn minimaal 30 jaar oud zijn en zouden toch op relatief korte termijn vervangen moeten worden.

Voor de zomer duidelijkheid over asbestfonds

Van Veldhoven wil voor de zomer duidelijkheid geven over het asbestfonds waaruit mensen met financieringsproblemen geld kunnen lenen voor de sanering. Ook wil ze kijken of open werkbakken bij de sanering deze zomer toegelaten kunnen worden en of er andere technieken zijn om goedkoper en veilig te kunnen saneren.