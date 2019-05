Boeren komen in actie tegen bezetting varkensbedrijf

Tientallen boeren hebben zich inmiddels bij het varkensbedrijf in Boxtel gemeld, met of zonder trekker, om een tegengeluid te laten horen tegen de dierenactivisten die het bedrijf al uren bezetten.

Een van hen is melkveehoudster Henny Verhoeven. “De sfeer is gemoedelijk, we hebben koffie en worstenbroodjes. Iemand heeft zelfs bier meegenomen,” vertelt ze. “We staan hier met boeren en een paar activisten, de sfeer is goed. Aan de andere kant van het bedrijf staan de trekkers en er komen nog meer boeren aan.”

Impasse

Inmiddels is er sprake van een impasse. De politie is al uren ter plekke, maar de actievoerders zijn niet van plan te vertrekken totdat hun eis wordt ingewilligd dat de eigenaar van het bedrijf aan de Brede Heide hen de gewonde varkens mee laat nemen om ze te verzorgen. Ongeveer 100 mensen hebben zich binnen verschanst en eenzelfde aantal staat buiten het gebouw.

Toegangswegen geblokkeerd

Even verderop hebben boeren met hun trekkers de toegangswegen naar het bedrijf geblokkeerd. Er is veel politie op de been. Deze zoekt nog steeds naar een ‘constructieve oplossing’ met beperkte risico’s voor mens en dier. Politie Oost-Brabant Twittert: ‘Het uitgangspunt blijft dat de bezetting op een vreedzame manier tot een einde moet worden gebracht en dat kost tijd.’ De politie vraagt hiervoor begrip.

Vreedzame oplossing zoeken

Een woordvoerder laat weten dat de politie nog geen idee heeft wanneer het mogelijk is om de actie te beëindigen: 'we bekijken alle scenario’s en ik hoop niet dat we straks wel moeten doorpakken, maar dat de actie vreedzaam kan worden beëindigd'. De politie ter plaatse heeft overlegd met de boeren die naar het bedrijf zijn gekomen en raadt mensen af om naar de omgeving te komen.