Kies de beste innovatie van 2018

Vandaag start de stemming voor de verkiezing van Agrarisch Innovator van het Jaar.

Het innovatiefonds van Boerderij en diervoederbedrijf ForFarmers beloont 2 keer per jaar innovaties in de landbouw. Uit de 5 innovaties die de vakjury vorig jaar beloonde, kan het publiek nu de beste kiezen. De winnaar krijgt de award Agrarisch Innovator van het jaar en een reis plus een week bedrijfsverzorging ter waarde van samen € 2.500. De award wordt op 18 april uitgereikt tijdens de Agri duurzaamheidsdag in Klarenbeek.

Stemmen

Het stemmen start op dinsdag 2 april en eindigt zondag 14 april. Video’s van de 5 genomineerden en hun al beloonde innovaties staan hier. Daar kan je ook jouw stem uitbrengen.

De genomineerden zijn:

Jan-Hein Nikkels in Bathmen (Ov.) met een strooiselschuif

Richard Voorhorst in Nieuw Heeten (Ov.) met een voerbandmixer

Jelger Zielhorst in Hengelo (Gld.) met een kuilafdekslurf

Wiljo Hepping in Nieuweroord (Dr.) met oprol- en onderdekmachines

Bart Keustermans in Alphen (N-Br.) met een warmtewisselaar van glas



Pluimveehouder Jan-Hein Nikkels met zijn strooiselschuif om mest onder volièrestellingen weg te halen. - Foto: Jan Willen Schouten

Melkveehouder Richard Voorhorst mengt het voer op de voergang met behulp van een voerbandmixer. - Foto: Jan Willen Schouten

De zware, gedragen slurf van melkveehouder Jelger Zielhorst sluit de maiskuil af en beperkt broei. - Foto: Jan Willen Schouten

Akkerbouwer Wiljo Hepping bedacht hulpmiddelen om de bieten- en aardappelkuil af te dekken en om de kleden op te rollen. - Foto: Jan Willen Schouten

Varkenshouder Bart Keustermans ontwikkelde een warmtewisselaar van glas om binnenkomende lucht op te warmen. - Foto: Peter Roek

In 2017 werd pluimveehouder Hans Hazenberg in Abbega (Fr.) Agrarisch Innovator 2017 met windbreekgaas voor de luchtinlaten van zijn kippenstallen vogelgriep te weren.