MOB bereidt zich voor op omvallen programma stikstof

De milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) vraagt de overheid om alle meldingen die zijn gedaan in het kader van het programma aanpak stikstof (PAS) openbaar te maken.

Dat betekent dat alle gegevens die veehouders via een zogenoemde PAS-melding aan de overheid hebben bekend gemaakt, voor iedereen toegankelijk worden. MOB wil die gegevens gebruiken als de rechter het PAS de prullenmand ingooit.

Stikstofdepositie op natuurgebieden

Sinds de invoering van het programma aanpak stikstof hebben de PAS-meldingen vooral betekenis voor bedrijven die de bestaande situatie wilden vastleggen en voor bedrijven die zich ontwikkelden, zonder dat daarbij sprake was van een stikstofdepositie op natuurgebieden die boven de grenswaarde uitkomt. De grenswaarde is afhankelijk van de situatie; 1 mol per hectare per jaar of 0,05 mol per hectare per jaar. De PAS-melding is geen vergunning.

Melding bestaande situatie

Het PAS werd ingevoerd onder meer om te voorzien in de situatie dat een groot aantal bedrijven eigenlijk een vergunning nodig had in het kader van de Natuurbeschermingswet. In het PAS kon het merendeel van die bedrijven volstaan met een melding van de bestaande situatie, zonder vergunning aan te vragen.

Die meldingen kunnen echter een heel andere betekenis krijgen, als de Raad van State dit voorjaar een uitspraak doet over het PAS. MOB zegt over de PAS-meldingen te willen beschikken, vóórdat de rechter tot een oordeel komt. Mocht het PAS bij die uitspraak sneuvelen, dan zou het kunnen dat de bedrijven die een PAS-melding hebben gedaan alsnog vergunningplichtig worden. Volgens MOB zou het zelfs kunnen dat ontwikkelingen teniet moeten worden gedaan.

Zienswijze indienen

Boeren die van het ministerie een bericht hebben gehad dat MOB gegevens van hun PAS-melding heeft opgevraagd, kunnen bezwaar maken middels een zienswijze aan het ministerie van LNV. Maar dat betekent niet dat de gegevens dan niet verstrekt worden. Er zijn niet veel gronden op basis waarvan de verstrekking van gegevens kan worden geweigerd. Bedrijfsvertrouwelijke gegevens hoeven niet worden vrijgegeven en ook gegevens die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer worden niet openbaar gemaakt.

LTO Nederland heeft leden desgevraagd aangegeven hoe ze op het verzoek kunnen reageren. De belangenorganisatie ziet echter geen juridische mogelijkheden om te voorkomen dat de gevraagde gegevens worden vrijgegeven door de overheid.