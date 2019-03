20 maanden cel na paardenvleesfraude

De rechtbank in Den Bosch heeft voormalig vleesverwerker Willy Selten uit Oss 20 maanden cel in hoger beroep gegeven voor een paardenvleesschandaal.

Selten kreeg in 2015 2,5 jaar cel omdat hij goedkoop paardenvlees vermengde met rundvlees. Dit vermeldde hij niet op het etiket. De fraude kwam naar buiten in 2013, toen het Europese paardenvleesschandaal op het hoogtepunt was.

Door uitkomst van het vleesschandaal heeft Selten een miljoenenschuld. - Foto: ANP

Mishandeling

In hoger beroep kreeg Selten strafvermindering omdat er minder feiten bewezen zijn verklaard en omdat het proces te lang duurde. Door uitkomst van het vleesschandaal heeft Selten een miljoenenschuld. Vorig jaar werden hij en zijn vrouw mishandeld tijdens een overval in hun huis. Deze 2 zaken werden door de rechter meegewogen bij het bepalen van de straf.